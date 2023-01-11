197 مليار دولار القيمة السوقية للألعاب الإلكترونية حول العالم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى التقرير الذى أصدره المركز تحت عنوان "الألعاب الإلكترونية.. المميزات والمخاطر" تناول خلاله مفهوم الألعاب الإلكترونية، وتصنيفاتها المتعددة، واستعرض أبرز الحقائق والإحصائيات بشأنها، مسلطا الضوء على أهميتها الاقتصادية وأبرز مميزاتها ومخاطرها.

وأوضح التقرير أنه من المرجح أن يبلغ عدد مستخدمى الألعاب الإلكترونية نحو 3.32 مليار شخص بحلول عام 2024، كما تشير التقديرات إلى احتمالية تجاوز القيمة السوقية لها 268 مليار دولار بحلول عام 2025.

وأشار التقرير إلى مفهوم الألعاب الإلكترونية، وهى عبارة عن برمجيات تحاكى واقعا افتراضيا أو حقيقيا بالاعتماد على إمكانات الحاسب الآلى من عرض الصور، وتحريكها، وإصدار الصوت، ووفقا للمفهوم الاجتماعى فهى تشير إلى تفاعل بين الإنسان والآلة للاستفادة من إمكاناتها فى التعلم والتسلية والترفيه.

ولفت إلى أن صناعة الألعاب الإلكترونية تطورت على مر التاريخ، فخلال عام 1950 بدأت صناعة أجهزة الألعاب الإلكترونية وذلك من خلال قيام مصنع "روجرز ماجستيك" الكندى بإنتاج أول جهاز حاسب آلى مدمج، ووصولا لعام 1971 كانت بداية صناعة أجهزة "ألعاب أركيد" وحينذاك بدأ انتشار الألعاب الإلكترونية بين الأفراد وتطورت بشكل متسارع إلى يومنا هذا.

ونوه بأن تصنيفات الألعاب الإلكترونية تختلف وفقا لمدى ملائمة المحتوى للفئة العمرية للمستهلك، ووفقا لطريقة إدارة اللعبة وأسلوب التحكم بها، وهناك تصنيفان لهذه الألعاب هما؛ التصنيف وفقا للفئة العمرية، والتى يعتمد بصفة رئيسية على مدى ملائمة اللعبة الإلكترونية لعمر المستهلك، وتحتوى أقراص هذه الألعاب على علامات تقييم إرشادية توضح الفئة العمرية المسموح لها استخدام هذه الألعاب، وتصدر تلك التقييمات بصفة رئيسة عن "مجلس تقدير البرمجيات الترفيهية"، ونظام "معلومات الألعاب الأوروبية".

أما التصنيف الثانى فهو وفقا لنوع المحتوى، ويسعى هذا التصنيف إلى إدراج الألعاب الإلكترونية ضمن فئات تعتمد على طريقة إدارة اللعبة، وأسلوب التحكم بها، ويتمثل أبرزها فى؛ الألعاب الاستراتيجية، وألعاب المحاكاة، وألعاب الحركة، وألعاب المغامرات.

وأفاد تقرير المركز بأنه خلال عام 2021 كان هناك ما يقرب من 1.48 مليار لاعب فى قارة آسيا، مما يجعلها أكبر سوق للألعاب الإلكترونية (الفيديو) فى العالم، وتلتها أوروبا فى المرتبة الثانية مع جمهور ألعاب يبلغ 716 مليون لاعب، وشكل إجمالى عدد مستخدمى ألعاب الفيديو عام 2021 نحو 3.24 مليار لاعب.

ولفت المركز إلى التقرير الصادر عن "newzoo" والذى يتضمن نتائج استطلاع رأى حول العلاقة بين الأجيال المختلفة والألعاب فى 33 سوقا للألعاب الإلكترونية على مستوى العالم وذلك خلال شهر أغسطس 2021، والذى جاءت نتائجه؛ أن 81% من جيل z يمارسون الألعاب الإلكترونية، و77% من جيل الألفية، و90% من اللاعبين الأمريكيين يستمتعون بالألعاب الإلكترونية، و87% منهم يرون أنها توفر تحفيزا ذهنيا أيضا.

وذكر التقرير أن عائدات السوق العالمى للألعاب الإلكترونية لعام 2021 قد بلغت 178.2 مليار دولار، وقدر لهذه العائدات أن تصل بنهاية عام 2022 إلى 196 مليار دولار، كما بلغ إنفاق المستهلكين فى قطاع الألعاب الإلكترونية بالولايات المتحدة فى عام 2021 حوالى 60.4 مليار دولار، بالإضافة لذلك فقد بلغت عمليات تحميل للألعاب الإلكترونية فى الربع الأول من عام 2021 ما إجماله 14.1 مليار عملية تحميل، وبلغت أرباح قطاع ألعاب الكمبيوتر وحده التى من المرجح أن تتحقق بحلول عام 2025 حوالى 46.7 مليار دولار.

وأردف أن 78% من اللاعبين فى الولايات المتحدة الأمريكية اتفقوا على أن الألعاب عبر الإنترنت تسهم بدور كبير فى تكوين صداقات وعلاقات جديدة، كما أن أقل من 10% من اللاعبين حول العالم يعانون من مشكلة إدمان الألعاب الإلكترونية، وهم فى الغالب من الذكور.

كما سلط تقرير مركز المعلومات، الضوء على الأهمية الاقتصادية للألعاب الإلكترونية، والتى أصبحت أحد المصادر الحديثة للدخل القومى للدول، الأمر الذى أدى إلى تصاعد الاهتمام بشأن المساهمة والعائد الاقتصادى لهذه الصناعة، ودورها المباشر وغير المباشر فى تحقيق التنمية الاقتصادية.

وعلى صعيد تأثيراتها الاقتصادية المباشرة، تسهم زيادة حجم الاستثمارات فى صناعة الألعاب الإلكترونية فى تعزيز حجم الإيرادات، وتوفير المزيد من فرص العمل ذات الدخل المرتفع، مما يؤدى إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى، وفيما يتعلق بتأثيراتها الاقتصادية غير المباشرة، تسهم صناعة الألعاب الإلكترونية فى دعم الابتكار والإبداع، وتطوير التقنيات الجديدة، وتحسين البنية التحتية التكنولوجية، بالإضافة إلى تحفيز بعض القطاعات الأخرى المكملة لها، مثل صناعة السينما والتليفزيون والإعلام.

ويحتل قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية مرتبة متقدمة بين الصناعات الأكثر ربحية على مستوى العالم، إذ تجاوزت أرباحها 180 مليار دولار حول العالم فى عام 2021، وتفوقت على بعض القطاعات الرئيسية الأخرى مجتمعة من قبيل صناعة السينما فى هوليوود وصناعة الموسيقى، فعلى سبيل المثال وصلت إيرادات لعبة "pokemon" الأكثر مبيعا فى العالم إلى 90 مليار دولار أمريكى على مستوى العالم، فى حيت بلغت إيرادات فيلم "Avatar" الأكثر تحقيقا للإيرادات حتى الآن نحو 2.85 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا تعد أحد الأسواق الواعدة فى قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية، حيث بلغت قيمة سوق الألعاب الإلكترونية فى المنطقة خلال عام 2021 نحو 6.3 مليار دولار، ووفرت الصناعة فى المملكة المتحدة 47 ألف وظيفة بدوام كامل فى عام 2016، وساهمت بما يقدر بنحو 747 مليون جنيه إسترلينى من عائدات الضرائب حتى نوفمبر 2018، وبنحو 2.9 مليار جنيه إسترلينى من الناتج المحلى الإجمالى عام 2019.

وفى الولايات المتحدة الأمريكية ساهمت صناعة الألعاب الإلكترونية بنحو 90.3 مليار دولار أمريكى فى الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2019، كما وفرت أكثر من 143 ألف وظيفة مباشرة، ووصلت مساهمة القيمة المضافة لصناعة الألعاب الإلكترونية فى نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 59 مليار دولار أمريكى، وتولد حوالى 12.6 مليار دولار من عائدات الضرائب وفقا لتقرير شركة "Teconomy" حول التأثير الاقتصادى للألعاب الإلكترونية لعام 2020.

وأبرز التقرير أهم مميزات الألعاب الإلكترونية؛ حيث أشارت الدراسات إلى أن ممارسة الألعاب بطريقة معتدلة تعالج عسر القراءة، ومهارات القيادة واتخاذ القرارات، وزيادة قدرة الأطفال على تعلم التاريخ، وتحفيز النشاط البدنى لدى الأطفال، وإبطاء أعراض الشيخوخة، واكتساب مهارات جديدة للتواصل الاجتماعى، والحد من التوتر.

وعن أبرز مخاطر الألعاب الإلكترونية، ذكر التقرير أن هذه الألعاب لها آثار سلبية على الصحة الجسدية ومنها اضطرابات النوم، والجفاف وسوء التغذية، كما لها آثار سلبية على الصحة العقلية حيث أنها تسبب العدوانية، وضعف التنظيم الذاتى العاطفى.