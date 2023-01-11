حجز الصلاة فى الروضة.. وزارة الحج تعلن إجراءات العمرة الجديدة

جدة - نرمين السيد - ويستعرض موقع "دوت الخليج" أبرز هذه التعليمات.

ونبهت الوزارة على المعتمرين بضرورة الحرص على حجز موعد أداء العمرة والصلاة فى الروضة الشريفة قبل القدوم إلى المملكة، علما بأن الحجوزات فى حدود الطاقة الاستيعابية المتاحة وقت الطلب.

كما يمكن تصميم برنامج رحلتك للعمرة مباشرة من خلال أحد المنصات الإلكترونية المعتمدة من هنا، كما يمكن حجز موعد أداء العمرة بعد حصولك على التأشيرة من خلال تطبيق نسك أو زيارة أحد الشركات أو الوكالات السياحية المعتمدة فى بلدك لشراء باقة الخدمات واستكمال متطلبات إصدار التأشيرة وحجز موعد العمرة والصلاة فى الروضة الشريفة.

وللتعرف على قائمة الوكلاء المعتمدين يتم الدخول على الرابط التالى من هنا، علماً بأن متطلبات إصدار تأشيرة العمرة هى:

1. تذكرة سفر ذهاب وعودة.

2. وثيقة تأمين.

3. حجز السكن والنقل وباقة الخدمات الميدانية لأحد شركات العمرة السعودية المعتمدة.

كما يتاح القدوم للمملكة بالتأشيرة الإلكترونية عبر بوابة روح السعودية من هنا وأداء العمرة أو الصلاة فى الروضة الشريفة.