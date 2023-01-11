الاتصال بالموظفين فى الإجازة.. شركة هندية تفرض غرامة 1200 دولار

جدة - نرمين السيد - وأصدرت شركة هندية قرارا بفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف روبية أى حوالى 1200 دولار، لأى موظف يتصل بزميله خلال إجازته.

واستعانت الشركة بذلك القرار لأجل منح الموظفين فترة راحة كاملة بعيدا عن ضغوط العمل، وفقا لموقع "درادج ريبورت".

ولفت بافيت شيث، الشريك المؤسس للشركة، إلى أنه من حق أى موظف الاستمتاع بقضاء إجازته دون إزعاج من الآخرين، وقال: "على الأقل مرة فى السنة لمدة أسبوع واحد يجب أن يخرج الموظف من جو العمل.. ويجب ألا يزعجه أحد سواء بالبريد الإلكترونى أو المكالمات الهاتفية، ويساعد ذلك الشركة أيضاً على التأكد من أنها لا تعتمد على شخص معين فى سير دورة العمل".

وأشار إلى أن الإجازة التى تستمر دون مكالمة هاتفية أو بريد إلكترونى تساعد فى استرخاء الموظفين وإعادة حشد طاقتهم والعودة للعمل بنشاط وقوة حتى يقدموا الأفضل.

ويفضل معظم الموظفين الاسترخاء خلال وقت الإجازة، دون استقبال أى مكالمة مزعجة أو بريد إلكترونى من أحد الزملاء فى مكان العمل، لأن المكالمات العاجلة التى تتعلق بطلبات العمل يمكن أن تؤدى إلى تدمير الإجازة.