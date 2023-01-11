برنامج «مساء dmc» يعرض تقريرا عن أكلات الشتاء المفضلة عند المصريين

جدة - نرمين السيد - عرض برنامج "مساء dmc" المذاع على "قناة dmc"، تقريرًا رصد خلاله أكلات الشتاء المفضلة لدى المصريين.



جدة - نرمين السيد - عرض برنامج "مساء dmc" المذاع على "قناة dmc"، تقريرًا رصد خلاله أكلات الشتاء المفضلة لدى المصريين. وكانت من بين هذه الأكلات "البطاطا المشوية والذرة المشوى وحمص الشام".

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