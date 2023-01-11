مايكروسوفت تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار فى «ChatGPT»

جدة - نرمين السيد - ذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن عملاق التكنولوجيا الأمريكى شركة مايكروسوفت Microsoft، تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار فى شركة "OpenAI"، المطورة لأداة الذكاء الاصطناعى الشهيرة "ChatGPT".





وأوضحت "سى إن بى سى"اليوم الثلاثاء، أن التقارير تفيد بأن الصفقة تعد جزءًا من جولة تمويل مع مستثمرين آخرين من شأنها تقدير قيمة "OpenAI" بمبلغ ضخم يصل إلى 29 مليار دولار، وستحصل "Microsoft" على 75% من أرباح OpenAI حتى تستعيد أموال استثمارها، وبعد ذلك ستحصل الشركة على حصة 49% فى "OpenAI".

وكان عالم التكنولوجيا يضج بالأحاديث لعدة أسابيع حول "ChatGPT"، وهى أداة مصممة لإنشاء نص يبدو كما لو أن إنسانًا كتبه، وتم استخدام نموذج الذكاء الاصطناعى فى كل شىء بدءًا من تطوير أكواد وصولًا إلى كتابة المقالات الجامعية.