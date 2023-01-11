جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الألمانية أن المجرم الذى أدين بجريمة قتل واستطاع الهروب من أحد محاكم البلاد عن طريق القفز عبر نافذة، الخميس الماضى، جرى توقيفه فى منطقة فرنسية قرب الحدود.





وأوضحت شرطة ريجنسبورج "جنوب" فى بيان أن الشرطة فى فرنسا ألقت القبض على الرجل الفار رشيد شواكرى فى منطقة حدودية مع ألمانيا. وسيطر خبر فرار شواكرى، وهو الجنسية الجزائرية ومحكوم عليه فى عام 2011 بالسجن مدى الحياة، من قاعة فى الطبقة السفلية لإحدى محاكم ريجنسبورج فى بافاريا، على العناوين الرئيسية للصحف. وأدين الرجل البالغ 40 عامًا بجريمة قتل وسرقة، وفقًا لوكالة "فرانس برس". وأطلقت الشرطة عملية بحث واسعة عقب فراره، مناشدة السكان المساعدة فى العثور على المجرم، إلا أنها نصحتهم بعدم الاقتراب منه لأنه يعتبر رجلًا عنيفًا، وصدرت مذكرة توقيف دولية الجمعة فى حق الرجل المدان بجريمة القتل، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة سينمائية.. هروب مجرم محكوم عليه بالسجن مدى الحياة فى ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.