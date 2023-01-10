القاهرة الإخبارية.. منصات التواصل خطر مجهول أم وسيلة معرفة؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

وقال التقرير: "شاب يبدأ يومه بتصفح مواقع التواصل الاجتماعى، ويتتبع تريندات على مدار 12 ساعة على الأقل مثلما تحفر قطرات المياه فى الصخر ببطء وتعيد تشكيله".

وأضاف: "الغول الجديد أم صديق الإنسان، ما بين الوصفين تتواصل الحيرة عالميا بشأن مواقع التواصل الاجتماعى، فهى مساحات حرة تسمح للشخص أن يتواصل مع الآلاف وأحيانا الملايين، ولكن فى الوقت ذاته فإن هناك أيادٍ تسعى إلى السيطرة على أفكار البشرية عبر هذه المواقع".

وتابع: "يكشف لنا تقرير مؤسسة مؤشر المعلومات المضللة العالمى عن أن حجم الإعلانات للمعلومات المضللة والكاذبة على ماقع التواصل الاجتماعى يتجاوز 230 دولار سنويا".

واستطرد: "المعرفة نهم لا ينتهى، ومواقع التواصل الاجتماعى التى يتصفحها الشباب تشبع جزءا من هذا النهم، لكن عليهم أن يدركوا من يسعى إلى تخريب والتوجيه والاستقطاب، والبداية قد تكون فى اكتشاف ترندات مزيفة بفعل فاعل فى محالة لتوجيه الرأى العام".