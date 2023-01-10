آبل: Apple Music يضم الآن أكثر من 100 مليون أغنية

جدة - نرمين السيد - كشفت شركة "آبل"، عملاق صناعة الهواتف الذكية فى الولايات المتحدة، أن عام 2022 يعد عامًا كبيرًا لشركة Apple Music، التى تضم الآن أكثر من 100 مليون أغنية، تمثل تقريبًا التاريخ الكامل للموسيقى المسجلة.





وأوضحت الشركة - فى تقرير عبر المدونة الخاصة بها اليوم الثلاثاء - أن مع Spatial Audio، وضعت Apple Music شريطًا جديدًا للجودة لبث الموسيقى، ما يمنح المعجبين تجربة أعمق وأكثر غامرة من أى وقت مضى. ومنذ الإطلاق، تضاعف عدد مستمعى "الصوت المكانى" بأكثر من ثلاثة أضعاف، حيث استمتع أكثر من 80 فى المائة من المشتركين فى جميع أنحاء العالم بهذه التجربة، بالإضافة إلى ذلك، دخلت Apple Music هذا العام فى شراكة مع Mercedes-Benz لجلب Spatial Audio للسائقين فى جميع أنحاء العالم لأول مرة، كما تتيح Apple Music Live للمعجبين الوصول إلى العروض الحية الحصرية لبعض أكبر النجوم العالميين فى الموسيقى.

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