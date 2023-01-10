أبل تعمل على شريحة جديدة خاصة بها

جدة - نرمين السيد - ذكر موقع "ذا فيرج" التقنى، فى تقرير اليوم الثلاثاء أن عملاق صناعات الهواتف الذكية الأمريكى "أبل" تعمل على إنتاج شرائح خاصة جديدة من شأنها تشغيل بعض وظائف الاتصال المهمة على أجهزتها.





ووفقًا لتقارير، فتعمل "أبل" على تطوير شريحة خاصة بها تحل محل شريحة واى فاى وبلوتوث التى تستخدمها حاليًا من شركة برودكوم، وهى تسعى إلى تضمين الشريحة فى أجهزتها اعتبارًا من عام 2025. وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية قد نشرت تقريرًا ألمحت فيه إلى جهود أبل لتطوير شرائح مودم خلوية خاصة بها لتحل محل شرائح كوالكوم. وستستخدم شرائح المودم الخاصة بها بحلول نهاية عام 2024 أو مطلع عام 2025، وذلك بعد أن أعربت شركة كوالكوم أخيرًا - خلال الحديث عن أرباحها للربع الرابع من عام 2022- عن توقعها الحصول على الغالبية العظمى من طلبات شرائح مودم شبكات الجيل الخامس 5G لهواتف آيفون فى عام 2023.

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