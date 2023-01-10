جدة - نرمين السيد - ونصحت إيناس على الأفراد بقول كلمة "لأ"، وعلقت: "نتعلم نقول لأ.. لأى حد يضايقنا ومش عارفين نتعامل". وأشارت إلى ضرورة بدء الحديث بطريقة إيجابية والتعبير عن الرأى بوضوح دون إخفاء المشاعر، وقالت: "شيل الشيلة اللى تقدروا تكملوا بيها.. متشلوش الشيلة اللى تقعوا بيها". ووجهت رسالة للنساء بضرورة التحدث مع الزوج، وتربية الأبناء جيدا وإيضاح الخطأ والصواب. واختتمت كلامها قائلة: "بصوا للحياة بنظره حلوة متفائلة لكن دور الضحية هيتسبب فى الإصابة بالعديد من الأمراض".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيناس على: بلاش دور الضحية.. إزاى تتخلص من ضغوطات الحياة؟ (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.