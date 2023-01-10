لهذا السبب.. فشل المحاولة الأولى لإطلاق قمر صناعى من أوروبا الغربية

جدة - نرمين السيد - قالت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم الثلاثاء إن المحاولة الأولى لإطلاق قمر صناعى من أوروبا الغربية باءت بالفشل بعدما أبلغت شركة فيرجن أوربت عن "خلل" حال دون وصول صاروخها إلى مداره.





وأوضحت "يورو نيوز" أن المهمة قد أقلعت من مدينة نيوكى الساحلية فى جنوب غربى إنجلترا مع وضع الصاروخ الناقل "فيرجن لانشر وان" تحت جناح طائرة "بوينج 747" مُعدّلة ثم أُطلِق لاحقًا فوق المحيط الأطلسى. ووفقًا للشبكة الأوروبية فإن الفشل الواضح يمثل ضربة أخرى لطموحات الفضاء الأوروبية بعد فشل مهمة سابقة لصاروخ فيجا سى الإيطالى الصنع بعد الإقلاع من جويانا الفرنسية فى أواخر ديسمبر الماضى".

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