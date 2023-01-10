تفاصيل جديدة عن تصميم هواتف آيفون 15 برو وبرو ماكس

جدة - نرمين السيد - كشف المحلل التقنى جيف بو، أن آيفون 15 برو وبرو ماكس، سيأتيان بهيكل تيتانيوم يدمج أزرارا صلبة ومعالج "سنابدراجون" إكس 70، وذاكرة وصول عشوائى تترواح بيم 6 إلى 8 جيجابايت، بالإضافة إلى منفذ "يو إس بى" من النوع "سى"، بحسب ما نقله موقع "MacRumors".





وفيما يتعلق المعلومات المتداولة الخاصة بالطرازين "آيفون 15" و"آيفون 15 بلس"، فإن أبرز ترقية ستكون الكاميرا الأساسية التى ستكون بدقة 48 ميجابكسل. وسيأتى الهاتف بمستشعر تصوير ثلاثى متطور، وهى ميزة قوية نظرًا لتكلفته مقارنة بمستشعرات 12 ميجابكسل التى كانت "أبل" تستخدمها، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية". ومن التحديثات من "آيفون 15" و "آيفون 15 بلس"، اعتماد منفذ "يو إس بى" من النوع "سى"، بحسب ما نقله موقع مجلة "فوربس".

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