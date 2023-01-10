بين السماء والأرض.. فيديو العامل «الخطير» يثير ضجة فى الهند

جدة - نرمين السيد - ويظهر فى مقطع الفيديو شاب يجلس على سقالة خشبية مرتفعة عن الأرض، وهو يقوم بعمله.

وعبر عدد كبير من رواد مواقع التواصل عن استيائهم بسبب ظرف العمل الخطيرة التى يعيشها العمال فى البلاد، وفقًا لما ذكره موقع "إنديا توداى" الهندى.

وطالب مغردون ممن شاهدوا الفيديو، بمقاضاة متعهد البناء المسؤل عن المشروع الذى يعمل الشاب فيه، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأثنى كثيرون على الشاب قائلين إنه يستحق التقدير على عمله هذا، آملين بتوفير أدوات الحماية لأمثاله ممن يعملون فى مشاريع بناء كهذه.