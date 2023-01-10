عند سقوطه فى الماء.. أضرار وضع الهاتف فى الأرز

جدة - نرمين السيد - وأشار الخبراء إلى أن وضع الهاتف فى الأرز يعتبر من المعتقدات الموروثة التى يتبادلها الأفراد ولكنها عبارة عن "خدعة"، وذلك وفقا لموقع "هاو تو جييك" التقنى. وأوضح أن الأفراد يلجأون إلى الأرز لاعتقادهم بأنه يمتص الرطوبة المحيطة لذا يتمكن من امتصاص الماء الموجود بالهاتف وإنقاذه من التلف. وكشف خبراء التقنية أنه فى حالة عدم اختراق الماء للهاتف، يمكن تركه مغلقا وإعطائه وقتا حتى يجف ووقتها يعمل جيدا. ولكن يعتقد الأفراد أنه عند وضعه فى الأرز يعمل جيدا وقتها، بينما فى الواقع أنه بمجرد ترك الهاتف بمفرده لفترة طويلة يصبح جافا ويصلح استخدامه. وأضافوا أن الأرز يزيد الأمر سوءا لأنه من الممكن أن يضاعف الضرر الناتج عن الماء بسبب احتمالية دخول غبار الأرز الناعم لمنافذه ويختلط وقتها بالماء وتتشكل عجينة يصعب إزالتها.

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