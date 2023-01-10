إيناس على تكشف أضرار الشخصيات السلبية والمحبطة فى حياتنا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت إيناس على: "الناس المحبطين وطاقتهم سلبية بيبانوا .. وبيتسببوا فى نقل الطاقة للى حواليهم عشان كده حاول تتعامل معاهم.. ولو مش قادر ابعد عنهم". ووجهت نصيحة للأفراد باختيار الأشخاص فى حياتهم، لتفادى الوقوع فى الشخصيات السلبية والطاقات المحبطة. وتابعت: "نتعاطف مع الناس ومشاعرهم بس بلاش تبصوا للحياة بنفس الصورة اللى حطينها فى حياتهم". وأضافت: "خليكوا مع الناس اللى وقت الحزن بيحزنوا ووقت الفرح بيفرحوا .. دى ناس متزنة نكمل معاهم حياتنا .. اختاروا اللى روحهم حلوة.. اللى بيتمنى الخير وعنده طموح .. اللى بيكونوا مبسوطين لما بتنجحوا".

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