جدة - نرمين السيد - ويتميز هاتف "iQOO U6" بتصميمه الأنيق وبمزاياه الفائقة بالإضافة إلى سعره المناسب، لذا فهو مخصص للفئة المتوسطة والشباب. ويأتى الهاتف بشاشة كبيرة من نوع "LCD" وبقياس يبلغ 6.51 بوصة، ومستشعر للبصمة أسفل الشاشة ومعدل تحديث متغير 90 هرتز فى الثانية. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، وتبلغ دقة الرئيسية منها 13 ميجابيكسل، ومستشعرى للعمق والماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 5 ميجابيكسل. ويضم الهاتف بطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 وات. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل لـ 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل لـ 512 جيجا بايت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسعر رخيص.. مواصفات هاتف فيفو الجديد «iQOO U6» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.