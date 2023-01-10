إطلاق أول صاروخ فضائى بكوريا الجنوبية.. مايو المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن معهد الفضاء فى كوريا الجنوبية اليوم، الثلاثاء، أن الإطلاق الثالث للصاروخ "نورى"، أول صاروخ فضائى محلى الصنع، سيكون فى أوائل مايو القادم، بعد نجاح الإطلاق الثانى للصاروخ فى العام الماضى.





وقال المسؤول عن مشروع الصاروخ فى المعهد الكورى لأبحاث الفضاء "تشوى هوان-سيوك"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب": "سيتم تشكيل فريق لإدارة الإطلاق فى أواخر مارس، وسيتم إطلاق الصاروخ (نورى)، فى أوائل مايو كما هو مقرر". وأوضح "تشوى" أنه سيتم عقد اجتماع حكومى، فى وقت لاحق من هذا الأسبوع، للتحقق من تطوير الأقمار الصناعية التى سيتم وضعها على الصاروخ الفضائى، كخطوة أولى لتحقيق الإطلاق فى مايو، وسيكون الإطلاق القادم متابعة للإطلاق الثانى الناجح الذى تم فى يونيو من العام الماضى. من جانبه، قال رئيس المعهد "لى سانج-ريول": إن التحضير للإطلاق الثالث يسير على ما يرام، مشيرا إلى أن الإطلاق الثالث سيكون مماثلا للإطلاق السابق، لكن المسار المستهدف والفصل المخطط للأقمار الصناعية سيكونان مختلفين قليلا. وتهدف كوريا الجنوبية إلى إجراء 4 عمليات إطلاق إضافية لصواريخ "نورى" بحلول عام 2027، بما فى ذلك الإطلاق المقرر لعام 2023.

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