«جوجل العالمية» تدعم البنية التحتية الرقمية بالكويت

وقال الناهض فى تصريح اليوم، الثلاثاء، إن الاتفاقية الإطارية للشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت وشركة (جوجل كلاود العالمية) التى تم توقيعها أخيرا، تسهم فى تحليل البيانات والأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى وغيرها من أجل تحقيق التحول الرقمى، موضحا أن المنطقة السحابية تتكون من ثلاثة مراكز بيانات بأحدث المواصفات والمعايير العالمية لتلبية الطلب الواسع على خدماتها، كما ستدعم مؤسسات القطاع العام وقطاع الأعمال والشركات فى مسيرتها للتحول الرقمى لتساهم فى تحقيق طموحات الكويت للتحول لاقتصاد قائم على البيانات والمعرفة.
وذكر أن اتفاقية (جوجل كلاود) بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ستخلق فرصا وظيفية للشباب الكويتيين كما ستتيح للحكومة الاستفادة من تكنولوجيا الشركة وخبرتها فى مجال البيانات والأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى لدعم مشروعات التحول الرقمى كأحد ممكنات رؤية (كويت جديدة 2035) فى مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتعافى من الكوارث والمدن الذكية وغيرها.
وبين أن الجهاز المركزى لتكنولوجيا المعلومات الكويتى سيتعاون مع الشركة لإطلاق برنامج وطنى سيعمل على تعزيز مهارات أكثر من 5000 مواطن كويتى من الطلبة والعاملين فى القطاعين الحكومى والخاص بمجال التقنيات الرقمية وتحليل البيانات المتطورة والتعلم الآلى والذكاء الاصطناعى وحلول أمن المعلومات، مؤكدا أن الاتفاقية تعتبر إنجازا مهما علاوة على أنها تعكس التزام شركة (جوجل العالمية) بالاستثمار فى المستقبل الرقمى بالمنطقة.
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