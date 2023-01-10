شرطة تحاصر منزل شاب بسبب لعبة

جدة - نرمين السيد - وتصدر أحيانا عن اللاعبين عبارات نابعة من الغضب والعصبية والسخرية، وهو من الأمور المتعارف عليها فى تلك الألعاب.
ولكن تسببت ألعاب الفيديو فى محاصرة الشرطة لمنزل شاب بعد سماع صوته وهو يقول "قتلت شخصين".
وأثناء مباراة عادية فى لعبة إطلاق النار على الإنترنت، جاء اللاعب "إيلايجاه" خلال دردشة جماعية مع الأصدقاء وهو يخبرهم بأنه قتل شخصين.
ومن سوء حظ "إيلايجاه" اتصل بخدمات الطوارئ على هاتفه وسمعوا تلك العبارة، واعتقدت الشرطة وقتها أن الطرف الآخر قد ارتكب جريمة قتل فعلية، وفقا لموقع "يارد باركر".
وقال إن الشرطة وصلت خلال 5 دقائق بعد سماع تلك العبارة، وصوب أحد الضباط بندقيته تجاه رأس "إيلايجاه"، وبحث الآخرون عن جريمة القتل فى المنزل.
وأخبر الشاب الشرطة أنه كان يلعب لذا خرج متفاجئا بعد وصول سيارتى شرطة خارج المنزل، واستغرق ذلك حوالى 4 ساعات حتى انتهى الأمر بطريقة ودية من خلال سؤاله عن شخصيته المفضلة فى اللعبة.
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