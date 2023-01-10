حظر تيك توك فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - أعلنت ولايتا نيوجيرسى وأوهايو الأمريكيتين اليوم، الثلاثاء، إنهما تنضمان لولايات أخرى فى حظر تطبيق "تيك توك" للمقاطع المصورة على الأجهزة التى تملكها وتديرها الحكومة.





وقال حاكم نيوجيرسى الديمقراطى فيل ميرفى، إنه "إلى جانب حظر التطبيق الذى تملكه شركة بايت دانس الصينية للتكنولوجيا، سيتم أيضا حظر التطبيقات والمنتجات والبرامج والخدمات الإلكترونية التابعة لأكثر من عشر شركات، منها هواوى وهيكفيجن وتينسنت هولدنجز وزد.تى.إى كوربوريشن وكاسبرسكى لاب".

وذكر مكتب ميرفى أنه كانت هناك دواع مرتبطة بالأمن القومى بشأن بيانات المستخدمين التى قد تطلب الحكومة الصينية من بايت دانس تقديمها.

وفى السياق، قال حاكم أوهايو الجمهورى مايك ديواين إن تطبيقات الأمن الإلكترونى تلك تشكل تهديدا للأمن على المستويين الوطنى والمحلى لمستخدمى هذه التطبيقات والمنصات والأجهزة التى تخزن التطبيقات والمنصات.

بدوره، أعرب "تيك توك" عن أسفه بسبب حظر التطبيق فى عدد من الولايات الأمريكية، وأكد أن هذا يستند إلى مغالطات ومزاعم بلا أساس.

يذكر أنه خلال الأسابيع الماضية، منعت 19 ولاية أمريكية بشكل جزئى على الأقل وصول الأجهزة التى تستخدمها حكومات تلك الولايات إلى منصة "تيك توك".