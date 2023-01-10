وقال حاكم نيوجيرسى الديمقراطى فيل ميرفى، إنه "إلى جانب حظر التطبيق الذى تملكه شركة بايت دانس الصينية للتكنولوجيا، سيتم أيضا حظر التطبيقات والمنتجات والبرامج والخدمات الإلكترونية التابعة لأكثر من عشر شركات، منها هواوى وهيكفيجن وتينسنت هولدنجز وزد.تى.إى كوربوريشن وكاسبرسكى لاب".
وذكر مكتب ميرفى أنه كانت هناك دواع مرتبطة بالأمن القومى بشأن بيانات المستخدمين التى قد تطلب الحكومة الصينية من بايت دانس تقديمها.
وفى السياق، قال حاكم أوهايو الجمهورى مايك ديواين إن تطبيقات الأمن الإلكترونى تلك تشكل تهديدا للأمن على المستويين الوطنى والمحلى لمستخدمى هذه التطبيقات والمنصات والأجهزة التى تخزن التطبيقات والمنصات.
بدوره، أعرب "تيك توك" عن أسفه بسبب حظر التطبيق فى عدد من الولايات الأمريكية، وأكد أن هذا يستند إلى مغالطات ومزاعم بلا أساس.
يذكر أنه خلال الأسابيع الماضية، منعت 19 ولاية أمريكية بشكل جزئى على الأقل وصول الأجهزة التى تستخدمها حكومات تلك الولايات إلى منصة "تيك توك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظر تيك توك فى أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.