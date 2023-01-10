هندية ترفع الأثقال بفستان وردى طويل

جدة - نرمين السيد - وجاءت الهندية وهى تمارس التمارين الرياضية داخل صالة الجيم، وكانت مرتدية فستان هندى وردى "سارى". وظهرت الهندية وهى تستمتع بالتمارين الرياضية وتمارسها بشكل مريح، حيث كانت تتحرك على مقعد وتلعب على آلة وترفع الأثقال وغيرها من الرياضات. ونال الفيديو إعجاب المشاهدين بعد ظهورها أثناء ممارستها للرياضة بإطلالتها غير المريحة.

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