مايكروسوفت توقف رسميا دعم نظام تشغيل ويندوز 8.1

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة إنها بعد 10 يناير لن يتم تزويد مستخدمى النظام بالمساعدة الفنية لأى سبب من الأسباب، ولن توفر تحديثات للبرامج وأنظمة الأمان، ومع ذلك سيستمر الكمبيوتر الذى يقوم بتشغيل نظام التشغيل هذا فى العمل، ولكن بدون تحديثات.
وفى هذا الصدد، توصى الشركة بالترقية إلى إصدار من نظام التشغيل لا يزال مدعوما، على سبيل المثال، إلى ويندوز 11.
وأضافت الشركة أنه اعتبارا من اليوم أيضا، لن يتمكن المستخدمون من شراء التطبيقات والألعاب وتثبيتها من متجر مايكروسوفت على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم التى تعمل بنظام ويندوز 8.1.
وقدمت مايكروسوفت نظام التشغيل ويندوز 8.1 عام 2013 وهذا النظام مخصص فى الغالب لأجهزة الكمبيوتر التى تعمل باللمس، ومع ذلك، فهو يدعم أيضا أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية.
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