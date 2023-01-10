انعقاد لجنة أممية لصياغة اتفاقية الجرائم الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الجلسة ستشمل مفاوضات على الفصول التى تغطى التجريم والأحكام العامة والتدابير الإجرائية وإنفاذ القانون. وأضاف البيان أن السفيرة (المتقاعدة) ديبورا مكارثي، المفاوضة الرئيسية للولايات المتحدة فى اللجنة المخصصة الأمريكية، تترأس الوفد الأمريكي. وتواصل الولايات المتحدة السعى إلى توافق واسع فى الآراء بشأن أداة عدالة جنائية مركزة تحترم حقوق الإنسان وتدعم مشاركة المجتمع المدنى وتعزز التعاون الدولى لمكافحة الجريمة السيبرانية.

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