واتساب يعمل على ميزة جديدة بشأن الرسائل

جدة - نرمين السيد - يعمل تطبيق "واتساب" على الكثير من الميزات، ومن المثير للاهتمام أن معظمها مفيد بطريقة ما، والتى إحداها هى أن توفرها منصة المراسلة قريبًا للمستخدمين هى طريقة للحفاظ على الرسائل المخفية.





اكتشفت بوابة معلومات واتساب "WaBetaInfo" الميزة فى أحد إصدارات "أندرويد" التجريبية وأكد أن هذا قيد التطوير حاليًا.

يتيح لك "واتساب" حاليًا إرسال رسائل مختفية إلى جهات اتصال ذات حد زمنى، والتى يتم حذفها تلقائيًا بعد مرور بعض الوقت، ولكن، ماذا لو أراد الناس الاحتفاظ بهذه المحادثات؟ حسنًا، يختبر "واتساب" ميزة تتيح للمستخدمين حفظ الرسائل على أساس مؤقت.

سيكون هناك مؤشر مرئى على الدردشة، والذى سيساعد الأشخاص على التمييز بين اختفاء الرسائل والرسائل المحفوظة.

مؤشر "الرسائل المحفوظة" مشابه لكيفية ظهور رمز النجمة على أى رسالة.

تتيح لك ميزة Star تثبيت رسائل "واتساب" العادية للسماح لك بالوصول الفورى إلى رسائل معينة.

ستظل الدردشات المحفوظة فى وضع الاختفاء مرئية حتى بعد تاريخ انتهاء الصلاحية الذى حدده المستخدم، كما يمكن للأشخاص أيضًا اختيار إلغاء حفظ الرسائل فى أى وقت وسيتم حذف الدردشات تلقائيًا.

ضع فى اعتبارك أن "واتساب" لن يكون قادرًا على استعادة الرسائل بمجرد قيام المستخدم بحذفها.

تم رصد الميزة فى أحد تحديثات "أندرويد" التجريبي، حيث يدعى "wabinfo" أن الميزة الجديدة سيتم طرحها فى المستقبل، لكن من غير المعروف متى تخطط الشركة لإصدارها للجميع.

سيتم إتاحة الميزة أولاً لمختبرى الإصدارات التجريبية وسيصل بعد ذلك إلى إصدار مستقر.