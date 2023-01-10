اكتشفت بوابة معلومات واتساب "WaBetaInfo" الميزة فى أحد إصدارات "أندرويد" التجريبية وأكد أن هذا قيد التطوير حاليًا.
يتيح لك "واتساب" حاليًا إرسال رسائل مختفية إلى جهات اتصال ذات حد زمنى، والتى يتم حذفها تلقائيًا بعد مرور بعض الوقت، ولكن، ماذا لو أراد الناس الاحتفاظ بهذه المحادثات؟ حسنًا، يختبر "واتساب" ميزة تتيح للمستخدمين حفظ الرسائل على أساس مؤقت.
سيكون هناك مؤشر مرئى على الدردشة، والذى سيساعد الأشخاص على التمييز بين اختفاء الرسائل والرسائل المحفوظة.
مؤشر "الرسائل المحفوظة" مشابه لكيفية ظهور رمز النجمة على أى رسالة.
تتيح لك ميزة Star تثبيت رسائل "واتساب" العادية للسماح لك بالوصول الفورى إلى رسائل معينة.
ستظل الدردشات المحفوظة فى وضع الاختفاء مرئية حتى بعد تاريخ انتهاء الصلاحية الذى حدده المستخدم، كما يمكن للأشخاص أيضًا اختيار إلغاء حفظ الرسائل فى أى وقت وسيتم حذف الدردشات تلقائيًا.
ضع فى اعتبارك أن "واتساب" لن يكون قادرًا على استعادة الرسائل بمجرد قيام المستخدم بحذفها.
تم رصد الميزة فى أحد تحديثات "أندرويد" التجريبي، حيث يدعى "wabinfo" أن الميزة الجديدة سيتم طرحها فى المستقبل، لكن من غير المعروف متى تخطط الشركة لإصدارها للجميع.
سيتم إتاحة الميزة أولاً لمختبرى الإصدارات التجريبية وسيصل بعد ذلك إلى إصدار مستقر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واتساب يعمل على ميزة جديدة بشأن الرسائل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.