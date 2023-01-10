بتقنية الواقع الافتراضى.. Sharp تصمم شاشة رأس ذكية جديدة

جدة - نرمين السيد - ويأتى النموذج الجديد من الشاشات المطورة من Sharp بتصميم خفيف الوزن يحاكى النظارات، كما تدعم الشاشة إنتاج صور بأعلى جودة فى تقنية الواقع الافتراضى وذلك بفعل تقنية الشركة الخاصة لتصغير الصورة.
ويأتى النموذج بوزن 175 جرام، كما تأتى بشاشة VR بوزن خفيف جدًا، لذا يمكن استخدام الشاشة لفترات طويلة دون أن تتسبب فى إجهاد المستخدم، كما تدعم الشاشة الطى لحجم صغير لسهولة التنقل.
ويحتوى النموذج على كاميرا ملونة، وتدعم التركيز فائق السرعة مع عدسات بوليمر، كما تدعم الصورة المقدمة فى الشاشة عرض للعالم المحيط بالمستخدم بالألوان الواقعية، على أن يتم عرض المشهد فى اثنان من الشاشات المنفصلة.
وتدعم الشاشة التشغيل السلس بمعدل تحديث 120Hz.
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