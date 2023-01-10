توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023.. نصائح من ذهب

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

حاول التعبير عن المشاعر الإيجابية وتجاوب مع من يطرق قلبك.. استعد لتفهم عقليات الناس مما يساعدك على علاج المواقف المتأزمة.

برج الثور

عليك أن تكون متسامحا ومرنا إذا أردت أن تجد حلا للمشاكل العاطفية والعائلية.. يجب أن تحافظ على توازنك النفسى كى لا تصنع أعداء.

برج الجوزاء

حاول تغيير وتطوير حياتك، وانتبه لحقوقك.. كن متوازنا فى كل تعاملاتك وانشر أفكارك بذكاء.

برج السرطان

انتبه لنفقاتك وكن دقيقًا فى عملك وفى كل نشاطاتك كى لا تندم.. راجع أقوالك قبل أن تتفوه بها.

برج الأسد

كن دائما مفعمًا بالنشاط والجاذبية.. تحصل على كلمات الثناء والمديح.. حاول أن تبدو مبهرا خاصة مع الجنس الآخر.

برج العذراء

عليك أن تتذكر أن لبدنك عليك حق، واهتم بصحتك وسلامتك.. أنت بحاجة للانعزال قليلا بحثا عن الهدوء والسكينة، ولكى تهتم بشئونك الخاصة.. يجب ألا تتحدث عن حياتك الشخصية.

برج الميزان

حاول تنمية أعمال بكل جد ما يجلب عليك النفع ويؤدى إلى التفاف المخلصين من حولك وتستمد منهم قوة الإرادة.. انتهز أى فرصة لاغتنام أى أوقات هانئة مع من تحب.

برج العقرب

عليك أن تقاوم شعورك بالكسل والتشوش، وادرس جيدا خياراتك.. تجنّب الأجواء الضاغطة، وابحث عن نشاط يسعدك لتنشغل به.

برج القوس

حاول اغتنام روح الفضول والرغبة فى المعرفة التى تتمتع بها ما يساعدك على التطور.. حاول أن تلتمس أى طاقة عاطفية تجمعك بمن تحب

برج الجدى

حال التغلب على أى ضغوط مهنية ومادية عن طريق الاعتناء بخطواتك وحساباتك.. لا تعلن أخبارك الخاصة وخططك، كما أن ميلك للتأمل قد يجعلك ترى الأمور بشكل أوضح.

برج الدلو

إذا كنت متزوجا، اهتم بأن تضع فى حساباتك مشاعر شريك حياتك.. انتبه لحقوقك، وعليك أن تصبر.

برج الحوت

تتجنب العصبية والعناد فى معاملاتك مع من تحب، وكن متكتما ولا تعلن أخبارك الشخصية.. عليك أن تهتم بصحتك وألا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.