9 إجراءات تحميك من انفجار الدفاية الكهربائية

جدة - نرمين السيد - الدفاية الكهربائية

ومن الأضرار الطبية على مستخدمى الدفاية الكهربائية فى عز البرد، أنها قد تصيب الإنسان بالجفاف، بسبب زيادة نسبة الحرارة فى الجو، حيث تعمل على انخفاض درجة الرطوبة التى تكون موجودة فى الهواء، وبالتالى يتحول الهواء إلى جاف تمامًا وهو ما يصيب ببعض الأمراض.

وعندما يستنشق الإنسان الهواء جافًا فإنه يكون عرضة للإصابة بأمراض "الربو والتهاب الشعب الهوائية وجفاف الجلد والتبخر الخاصة بالدموع الموجودة فى العين".

انفجار الدفاية الكهربائية

ولذلك، نعرض لكم أهم الأساليب التى يجب اتباعها لـ الوقاية من مخاطر الدفاية الكهربائية، كما ذكرتها إدارة الحماية المدنية بـ وزارة الداخلية، والتى حذرت من خطورة استخدام الدفايات الكهربائية دون مراعاة الصيانة اللازمة لها، وإهمال القيام بالاختبارات المفروضة، مشددة على أهمية وجود مصدر تهوية مناسب.

وقدمت الحماية المدنية عدة نصائح للمواطنين للوقاية من مخاطر الدفايات والتى تتمثل فى:

يجب قفل المدفأة قبل الذهاب إلى النوم، ولا ينصح بتركها تعمل أثناء النوم لعدم سحب الأكسجين من الغرفة، وبالتالى يتولد الشعور بالاختناق.

لا تترك المنزل قبل التأكد من إطفاء جميع الأجهزة الإلكترونية، وعدم تواجد أى رائحة للغاز ومنها الدفاية الكهربائية.

تأكد دائمًا من أن اللوحة الكهربائية تعمل بشكل جيد لعدم حدوث ماس كهربائى، وخصوصا فى حالة وجود أجهزة فى المنزل تعمل بالغاز.

انفجار الدفاية الكهربائية

فى معظم الأحيان يقترب الأشخاص من المدفأة بشكل كبير للحصول على أكبر قدر من التدفئة، وهذا خطر للغاية فلا ينصح بالتعامل مع هذا النوع من الأجهزة بهذا القدر من القرب.

لا تضع العطور بالقرب من المدفأة الكهربية لعدم حدوث حريق بداخلها، بسبب تواجد الكحوليات فى العطور وهى قابلة للاشتعال.

لا تضع الملابس أو المناشف وغيرها على الدفاية، لتصبح دافئة عند ارتدائها ولكن من الممكن أن تسبب درجة الحرارة فى عمل حريق.

انفجار الدفاية

عليك أيضًا اتباع إرشادات السلامة التابعة للشركة.

من الضرورى للغاية التأكد من أن الغرفة جيدة التهوية والسماح دائمًا بدخول الهواء النقى للاستنشاق دون الإحساس بضيق التنفس.

عدم التهوية الجيدة سينتج عن تواجد غاز أول أكسيد الكربون من الدفاية الكهربائية وهو غاز عديم اللون والرائحة، ولكن شديد للغاية ويسبب التسمم ويؤدى إلى الموت سريعا.