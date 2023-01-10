الإفتاء توضح حكم الشرع فى «توكيل المشترى بالشراء فى البيع بالتقسيط»

جدة - نرمين السيد - وقالت دار الإفتاء: "أمَّا كون المشترى للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فهى مسألة مختلَف فيها بين الفقهاء على قولين؛ والمُفتى به جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية، وهو ما أخذ به قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م والمعدَّل بالقانونين رقم 168 لسنة 2000م، و150 لسنة 2001م فى المادة (156)".

وأشارت الإفتاء إلى أنه فيما يتعلق بسداد ثمن السلعة التى باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه فلا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا "أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم"، والزيادة فى الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.