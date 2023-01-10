لحظات من الرعب.. انفتاح باب طائرة بشكل مفاجئ فى الجو (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وواجهت الطائرة التى كان على متنها 25 من الركاب، هذا المشكلة بينما كانت تقلع من أبرد منطقة بالعالم، وفقًا لصحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية.

والمعروف علميًا هو أن باب الطائرة لا يمكن أن ينفتح عندما تكون حالة تحليق، بسبب عامل الضغط، لكن يبدو أن الطائرة الروسية كانت فى ارتفاع منخفض، لأنها أقلعت بالكاد ولم تصل ارتفاعًا كبيرًا.

وأظهر مقطع فيديو حالة من الفوضى فى الطائرة المسماة "إيرو أنتونوف"، بعدما أقلعت من مطار مدينة ماجان فى منطقة ياقوتيسك، شرقى سيبيريا، حيث تبلغ الحرارة 41 تحت الصفر.

ويجرى استخدام الباب الذى انفتح خلال التحليق، فى العادة بغرض الشحن، فى حين يفترض أن يقوم الطاقم بإغلاقه على نحو محكم، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وسارع قائد الطائرة للهبوط بشكل اضطرارى، دون أن يصاب أى راكب بأذى، رغم البرودة الشديدة الناجمة عن انفتاح الباب.

وأوضحت "ديلى ميل" أن السلطات الروسية ستجرى تحقيقًا بشأن الواقعة لمعرفة السبب، فيما كاد انفتاح الباب أن يؤدى إلى كارثة إنسانية.

وتحلق طائرة الركاب المدنية فى العادة على ارتفاع يترواح بين 10 آلاف و12 ألف متر، وفى هذا الارتفاع لا يمكن أن ينفتح الباب بسبب الضغط.