دون أضرار.. سقوط قمر «ناسا الصناعى المتقاعد» قبالة ساحل ألاسكا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الامريكية إن القمر الصناعى الذى وضعته رائدة الفضاء سالى ريد فى المدار العام ت1984، عاد لدخول الأرض، مساء الأحد، فوق بحر بيرينج، على بعد مئات من الأميال قبالة ألاسكا.

وأوضحت "ناسا" أنها لم تتلق أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار من الحطام الساقط.

وأشارت "ناسا" أواخر الأسبوع الماضى إلى أنه من المتوقع أن يحترق معظم القمر الصناعى الذى يبلغ وزنه 2450 كيلوجرامًا فى الغلاف الجوى، لكن قد تنجو بعض أجزاء منه.

ولفتت وكالة الفضاء الأمريكية إلى أن احتمالات تساقط الحطام لتصيب شخصًا هى 1 فى 9400.

وحمل الصاروخ تشالنجر القمر الصناعى إلى المدار وأطلقته أول امرأة أمريكية فى الفضاء.

وقاس القمر الصناعى بقياس الأوزون فى الغلاف الجوى ودرس كيف امتصت وأطلقت الأرض الطاقة من الشمس قبل تقاعده فى 2005.