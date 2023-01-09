الأمم المتحدة: استعادة طبقة الأوزون تسير على الطريق الصحيح

جدة - نرمين السيد - قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إن طبقة الأوزون تسير على الطريق الصحيح للتعافى فى غضون أربعة عقود مع التخلص التدريجى العالمى من المواد الكيميائية المستنفدة للأوزون، والتى تستفيد بالفعل من جهود التخفيف من تغير المناخ، مما يساعد على تجنب الاحترار العالمى بمقدار 0.5 درجة مئوية.





جاء ذلك فى دراسة أعدها فريق خبراء التقييم العلمى المدعوم من المنظمة الدولية، التابع لبروتوكول مونتريال، وقدم اليوم الإثنين إلى الاجتماع السنوى لجمعية الأرصاد الجوية الأمريكية، واعتمدت على التقنيات الجديدة، مثل الهندسة الجيولوجية لأول مرة.

وكشفت الدراسة عن أن التخلص التدريجى من ما يقرب من 99% من المواد المحظورة المستنفدة للأوزون نجح فى حماية طبقة الأوزون، مما أدى إلى انتعاش ملحوظ من طبقة الأوزون فى الجزء العلوى من الستراتوسفير وتقليل تعرض الانسان للأشعة فوق البنفسجية الضارة من الشمس.

وأوضحت أنه إذا استمرت السياسات الحالية كما هى، فمن المتوقع أن تعود طبقة الأوزون إلى قيم 1980 (قبل ظهور ثقب الأوزون) بحلول عام 2066 فوق القطب الجنوبى، وبحلول عام 2045 فوق القطب الشمالى وبحلول عام 2040 لبقية العالم.

ولفتت الدراسة إلى أن الاختلافات فى حجم ثقب الأوزون فى القطب الجنوبى، خاصة بين عامى 2019 و2021، كانت مدفوعة إلى حد كبير بظروف الأرصاد الجوية، مبينة أنه مع ذلك فان ثقب الأوزون فى القطب الجنوبى يتحسن ببطء من حيث المساحة والعمق منذ عام 2000.

جدير بالذكر أن بروتوكول مونتريال هو اتفاقية عالمية لحماية طبقة الأوزون عن طريق التخلص التدريجى من المواد الكيميائية التى تستنفدها، وقد دخلت الاتفاقية التاريخية حيز التنفيذ فى عام 1989، وهى واحدة من أنجح الاتفاقيات البيئية العالمية، وبفضل الجهود التعاونية للدول فى جميع أنحاء العالم فإن طبقة الأوزون فى طريقها إلى الانتعاش.