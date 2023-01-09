«لقد قتلت شخصين».. الشرطة تحاصر منزل شاب بسبب لعبة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يردد اللاعبون عادة أثناء ممارسة ألعاب الفيديو القتالية المنتشرة على الإنترنت، وخاصة مع لاعبين آخرين عبر الميكروفون، عبارات نابعة عن الغضب والعصبية والسخرية، وهو أمر متعارف فى هذه الألعاب، لكن هذه المرة العبارة أدت لمحاصرة الشرطة لمنزل الشاب.





وحدثت الواقعة خلال مباراة عادية فى إحدى ألعاب إطلاق النار على الإنترنت، حيث كان اللاعب إيلايجاه فى دردشة جماعية مع الأصدقاء، وكانت المباراة تسير كما هو متوقع، وفقًا لما ذكره موقع "يارد باركر".

ويبدو أن إيلايجاه اتصل بخدمات الطوارئ بالخطأ من هاتفه، لذلك عندما قال لأصدقائه "لقد قتلت شخصين"، واعتقدت الشرطة فى الطرف الآخر أنه ارتكب جريمة قتل مزدوجة فعلية.

وشارك صديق اللاعب قصة الحدث بالفيديو، وأكد صديقه أن الشرطة وصلت فى غضون 5 دقائق من سماع هذه العبارة، وصوب أحد الضباط بندقية هجومية رأس إيلايجاه، بينما فتش بقية أفراد الفريق منزله، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وظهر إيلايجاه فى فيديو كاميرا المنزل وهو يخرج من المنزل، متفاجئًا بوصول سيارتى شرطة كبيرتين خارج منزله.

واستغرقت العملية 4 ساعات، لكنها انتهت بطريقة ودية، حيث سأل الشرطة الشاب عن شخصيته المفضلة فى اللعبة، وانتهت المواجهة دون وقوع حوادث، وبدون دليل على القتل الحقيقى.