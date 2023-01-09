أبل تلغى خططها لإصدار هاتف iPhone SE 4 فى 2024

جدة - نرمين السيد - وأشار المحلل التقنى Ming-Chi Kuo إلى أن الجيل الرابع من iPhone SE سيتم إلغاؤه أو تأجيله، لكنه الآن يعتقد اعتقادًا راسخًا أنه تم إلغاء الجهاز.

وأوضح Kuo أن أبل تخطط لتقديم اول شريحة 5G داخلية فى الجيل الرابع مع هاتف iPhone SE، ولكن من الواضح أن هذا لم يعد متقعًا لانه قدم تم إلغاء الجهاز على ما يبدو.

ولفت Kuo إلى أنه المحتمل أن تستمر أبل فى الاعتماد على كوالكوم لشرائح الـ 5G فى عام 2024، بما فى ذلك سلسلة iPhone 16.

وأضاف Kuo أن أبل خططت لاختبار شريحة 5G مع iPhone SE فبل طرحها هلى طرازات iPhone 16 للتأكد من أن الأداء سيكون مقبولا.

يذكر أنه تم إطلاق الجيل الثالث من iPhone SE فى شهر مارس الماضى ويتميز بمعالج Snapdragon X57 لشبكة 5G.

ومن المتوقع أن تستخدم إصدارات iPhone 15 معالج Snapdragon X70 بينما قد تستخدم إصدارات iPhone 16، معالج Snapdragon X75 الذى لم يعلن عنه حتى الآن.