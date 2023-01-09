حطام القمر الصناعى الأمريكى «ERBS» يمر فوق كوريا الجنوبية دون أضرار

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية، اليوم الإثنين، أن حطام القمر الصناعى الأمريكى لرصد الأرض "ERBS" قد مر من فوق شبه الجزيرة الكورية، ولم يتم إبلاغ عن أى أضرار حتى الآن.





وحذرت الوزارة فى بيان، نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" من أنه من المحتمل سقوط القمر الصناعى، الذى استنفد أغراضه، على شبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة. وذكرت أنه من المقرر أن تعلن القوات الجوية الأمريكية رسميا عن موقع ووقت سقوط القمر الصناعى الأمريكى المسمى "ميزانية إشعاع الأرض"، الذى تم إطلاقه فى 5 أكتوبر 1984، لدراسة كيفية امتصاص الأرض للطاقة من الشمس وإعادة إشعاعها، وكانت فترة المهمة الأصلية عامين، لكن القمر الصناعى الأمريكى استمر فى مهمته لمدة 21 عاما.

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