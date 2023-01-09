مبادرة المتحدة للطفل.. كيف تبعد ابنك عن الغش؟ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، كيفية الابتعاد عن الغش، وذلك بالتزامن مع مبادرة الطفل التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يعتاد الكثير من الأطفال إلى اللجوء للحيل المختلفة فى الامتحانات لأجل الغش، وينتج عن ذلك الشعور بالصدمة والقلق.

ويحتاج الأمر إلى اتباع خطوات لأجل تجنب لجوء الأبناء إلى الغش، وذلك من خلال:

-مدح الطفل:

يجب مدح الطفل عند بذل جهد أو تحقيق إنجاز حتى ولو ليس كبير، لذا فعلى الآباء إدراك قدرات طفلهم ومدى تمكنه من تحقيق أهدافه.

-عدم وصفه بـ "الغشاش":

من الضرورى عدم وصف الطفل بأنه غشاش، لأن ذلك يتسبب فى تعرضه لنتائج عكسية يؤدى به إلى الاستمرار فى الغش.

-مناقشة الطفل:

على الآباء مناقشة الطفل حول نتائج أى تجربة عند الفشل واحتضانه بعدها ، لكونه يكتسب خبرات لتمكنه من تحقيق النجاح دون اللجوء إلى الغش.

-القدوة:

يجب على الآباء أن يكونوا قدوة لأبنائهم ويظهر ذلك من خلال اللعب فلا يجب عليهم الغش وقتها حتى لا يسلكون طريقتهم.

-الحديث الإيجابى:

ينصح الخبراء بالتحدث مع الأبناء عن عدم مساعدة الغشاش وعدم تقديم مساعدة له أثناء الاختبارات.