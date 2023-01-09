ببطارية كبيرة.. مواصفات هاتف «Realme GT Neo 5» الجديد

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف ريلمى الجديد بمواصفات مبهرة، حيث يتميز بشاشة من نوع "AMOLED" وبحجم 6.74 بوصة وبجودة عرض Full HD+ أو بدقة 2772 فى 1240 بيكسل.
ويزود الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، كما يضم إعدادات ثلاثية فى الكاميرا الخلفية بمستشعر رئيسى بدقة 50 ميجابيكسل، مع مستشعر بزوايا واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابيكسل.
ويتمتع الهاتف بذاكرة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، بالإضافة إلى بطاريته الكبيرة التى بقدرة 4600 مللى أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 150 وات.
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