فى الماء البارد.. طريقة غريبة لاحتفال سكان بلجيكا بالعام الجديد

جدة - نرمين السيد - وجاء آلاف الأفراد فى بلجيكا وهم يغوصون فى بحر الشمال لأجل المشاركة فى السباحة السنوية وهم من أهم عادات العام الجديد. وشارك فى الاحتفالية حوالى 3 آلاف فرد، حتى يبدأوا عامهم الجديد بالغطس فى المياه الباردة قبالة الشاطئ فى مدينة أوستند الساحلية. وأعرب الأفراد عن شعورهم بالسعادة أثناء الغوص بالماء البارد وأشاروا إلى أنه شعور "رائع ومختلف"، وقالت امرأة مشاركة: "الماء البارد مفيد للصحة.. إنه مفيد للدورة الدموية وبشرتنا وللصحة العقلية وللانضباط". ويذكر أن طول بحر الشمال يزيد عن 970 كيلومترا وعرضه 580 كيلومترا ويغطى 570 ألف كيلومتر مربع، كما يعد وجهة شهيرة للترفيه والسياحة فى البلدان المجاورة، بالإضافة إلى غناه بموارد الطاقة، بما فى ذلك طاقة الرياح والأمواج، ويستضيف البحر ممرات الشحن الرئيسية فى شمال أوروبا.

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