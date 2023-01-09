5 أقمار صناعية.. صاروخ صينى جديد

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن عملية الإطلاق هى المهمة الخامسة لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز (سى إى أر إى إس-1). وانطلق الصاروخ التجارى من موقع الإطلاق، ليرسل خمسة أقمار صناعية إلى مدارها المحدد.

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