مرصد كبير فى جنوب سيناء.. خطة جديدة لـ البحوث الفلكية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إنه تم اختيار واحد من أفضل الأماكن الموجودة فى جنوب سيناء لإنشاء مرصدا كبيرا عليه بعد البحث على القمم الجبلية المناسبة، مشيرا إلى أن المعهد القومى للبحوث الفلكية يقوم بكل الإجراءات المتعلقة بالإنشاء بالتعاون مع الجهات المعنية كافة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" من تقديم دعاء جاد الحق وهشام عبدالتواب عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التلسكوب الجديد الجارى إنشاءه سيكون حوالى 6.5 متر حتى يؤهلنا للدخول إلى عمق أكبر وتفاصيل أكثر للكون بما يتناسب مع المجريات الحالية فى مجالات الفلك وعلوم الفضاء. وتابع أن مرصد حلوان كان به تلسكوب بصرى 30 بوصة عام 1903، وتم زيادة عدد البوصات لـ74 بوصة عندما نُقل المرصد للقطامية أى حوالى 190 سم، بينما التليسكوب الجديد سيكون حوالى 6.5 متر. ولفت رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن التلسكوب الحالى مر بالعديد من المراحل ونقل من أكثر إلى مكان بعيدا عن أماكن التلوث لوضوح الرؤية، إذ أنه كان يوجد مرصدا فلكيا فى العصر الحديث منذ 1839 بحى بولاق، نُقل بعد ذلك إلى العباسية 1870 ومنها إلى حلوان فى 1903، وأخيرا فى صحراء القطامية 1954.

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