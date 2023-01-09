بمسدس بلاستيك.. شاب يهجم على مطعم لسرقته وزبون ينهى حياته

جدة - نرمين السيد - وتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يرصد عملية سطو مسلح وهجوم على المطعم والتى انتهت بمقتل منفذ الهجوم على يد أحد الزبائن.

وجاء بالفيديو شابا وهو مقنعا يدخل لأحد المطاعم، ويكشف بعدها عن سلاحه لتهديد المحاسب والزبائن لسرقة المال.

ورصد الفيديو شجاعة أحد الزبائن، فبعدما كان السارق يتحرك بالمطعم سحب شخص مسدسه وأصابه بضربة قاتلة، وذلك وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".

وتم بعدها تفتيش القتيل ووجدوا أنه كان يحمل سلاحا عبارة عن مسدس مصنوع من البلاستيك، وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الشرطة لم تتعرف على قاتل السارق، كما أنها لم توجه إليه أى تهم، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأشاد صاحب المطعم بشجاعة الزبون الذى قام بقتل اللص والسيطرة على عملية الهجوم، وعبر عن صدمته بشأن ما حدث.