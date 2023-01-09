للتجارب العلمية.. الصين تطلق 3 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الصينية، بأنه تم إطلاق الأقمار الاصطناعية من طرز شيجيان-23 و شييان-22 أيه و شييان-22 بى على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل من طراز "لونج مارش-7" ودخلت المدارات المخطط لها بنجاح.
وأضافت أن القمر الاصطناعى شيجيان-23 يستخدم فى التجارب العلمية والتحقق الفنى بشكل أساسى، بينما يخدم القمران الاصطناعيان شييان-22 أيه و شييان-22 بى اختبارات التحقق فى المدار لتقنيات جديدة مثل مراقبة بيئة الفضاء، مشيرة إلى أن هذا الإطلاق هو المهمة رقم 459 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونج مارش.
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