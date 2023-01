لمستخدمى «ويندوز 10» خطوات التخلص من الإعلانات المزعجة

جدة - نرمين السيد - وأشار خبراء التقنية إلى أن تلك الإعلانات التى تظهر لدى المستخدمين تتسبب فى إزعاج الكثير، لكن يمكن إيقاف تشغيلها بسهولة من خلال اتباع خطوات بسيطة.

وكشف خبراء التقنية عن طريقة سهلة للتخلص من تلك الإعلانات المزعجة، وذلك من خلال:

-فتح قائمة "Start".

-النقر فوق رمز الترس الموجود بالجانب الأيسر من الشاشة للانتقال بعدها إلى صفحة الإعدادات "Settings".

-اختيار "System" ثم النقر على خيار (الإشعارات والإجراءات) "Notifications & actions".

-تعطيل بعض الخيارات، مثل:

-(أرنى تجربة ترحيب ويندوز) Show me the Windows welcome experience.

-(اقترح طرقا يمكننى من خلالها إنهاء إعداد الجهاز) Suggest ways I can finish setting up the device.

-(احصل على النصائح والحيل والاقتراحات) Get tips, tricks, and suggestion.