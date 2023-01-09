«تحدى للأكل».. بريطانى يتناول 124 وجبة كباب خلال شهر

جدة - نرمين السيد - وتعرض ذلك البريطانى الذى يدعى "ديس بريكى" والبالغ من العمر 36 عاما للعديد من الأضرار الجسدية والنفسية نتيجة تناول تلك الكمية الضخمة من اللحوم، حيث تحتوى على حوالى ربع مليون سعرة حرارية.
وأشارت التقارير وفقا لموقع "mirror" إلى أن ذلك البريطانى العاشق للأكل كان يتناول 4 وجبات من الكباب فى المساء يوميا لمدة شهر ثم ينام.
وأوضحت التقارير أنه يفضل تناول الطعام خلال ساعات المساء والليل، حيث كان يسافر لمتاجر الكباب المختلفة يوميا بحثا عن أطباق اللحوم الملفوفة، لذا كان حريصا على عدم تناول أى طعام طوال اليوم حتى يستطيع من التهام تلك الوجبات ليلا.
وقال ديس: "كنت أجوع نفسى طوال اليوم فى العمل.. كنت أنتهى فى الخامسة مساء، وبعد ذلك أتناول أربعة وجبات من الكباب".
وفاز خلال مسابقة "تحدى الأكل الملحمى" بـ ألف جنيه إسترلينى وقرر تخصيصه للأعمال الخيرية، مؤكدا أنه خطط للتقاعد من تحديات الأكل، وقال: "أنا الآن أتقاعد.. لقد استمتعت بالطعام، لكنه يؤلمنى جسديا، لقد شعرت بالحماقة، لا أحصل على أى فاكهة، ولا خضراوات، ولا تغذية، لم أستطع أكل أى شىء آخر".
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