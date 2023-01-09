دراسة: علماء يابانيون يتوصلون لمكمل غذائى قد يعالج اعتلال عضلة القلب

جدة - نرمين السيد - ووجد الباحثون أن المكمل الغذائى يمكن أن يعكس بقوة علامات أمراض القلب لدى مجموعة فرعية من المرضى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يعد فيه مرض الشريان التاجى (CAD)، الذى ينطوى على تضييق إغلاق شرايين القلب وغالبا ما يؤدى إلى نؤبة قلبية ، السبب الرئيسى للوفاة فى جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من وجود علاجات مثل الأدوية الخافضة للكوليسترول ، والدعامات المملوءة بالأدوية ، فإن الموت من هذه الحالة لا يزال شائعا، ويبدو أن بعض المرضى يقاومون العلاج.

فى الدراسة الحالية، حدد الفريق نوعًا جديدًا من أمراض القلب يسمى إعتلال عضلة القلب والأوعية الدموية ثلاثى الجليسريد (TGCV) .. فى هذا المرض ، يتم سد الشرايين التاجية بواسطة رواسب الدهون الثلاثية الناتجة عن الانهيار الخلوى للدهون الثلاثية فى خلايا العضلات الملساء الوعائية .. هذه الآلية تجعل إعتلال عضلة القلب والأوعية الدموية مختلفا عن تصلب الشرايين الناجم عن الكوليسترول.

كما وجد الباحثون أن هذه الحالة منتشرة بشكل خاص فى مرضى السكر وأولئك الذين خضعوا لغسيل الكلى.

فى هذه الدراسة ، وجد الفريق تراجعا ملحوظًا لتصلب الشرايين التاجية المنتشر لدى مريضين مصابين بـ إعتلال عضلة القلب والأوعية الدموية ثلاثى الجليسريد (TGCV) ، حيث أدى تناول المكمل الغذائى " التريكابرين " الغذائى إلى تخفيف الأعراض .. يتوافر مكمل" التريكابرين" الغذائى تجاريا ويعمل على تحلل الدهون المحيطة بخلايا عضلة القلب .. بالإضافة إلى تخفيف الأعراض المزعجة والمؤلمة لهؤلاء المرضى.

كما أدى مكمل " التريكابرين " الغذائى أيضًا إلى تراجع ملحوظ فى تراكم الدهون الثلاثية فى الأوعية الدموية للقلب.

وقال الفريق البحثى إن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها التى تسلط الضوء على آلية تحلل الدهون الثلاثية داخل الخلايا ، وبالتالى فهو علاج جديد واعد من الناحية النظرية لتصلب الشرايين التاجية ، وذلك بالنظر إلى عدم استجابة جميع المرضى للعلاجات الحالية لـمرض الشريان التاجى ( CAD ) ، فإن نتائج هذه الدراسة تمهد الطريق نحو إنشاء نهج متعدد الأوجه لعلاجه.