دار الإفتاء توضح حكم الشريعة فى سرقة الأفكار والإبداع

وقالت دار الإفتاء إن سرقة الأفكار فيها اعتداء على حقوق الآخرين وضرر لهم، وقد منع الإسلام الضرر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار». رواه الإمام أحمد وابن ماجه؛ ولقوله أيضا: «المسلم من سلم الناس من لسانه ويده» رواه الإمام أحمد فى "مسنده".
وأضافت: "من ثم فقد حمى القانون الملكية الفكرية لأصحابها فى هذه المجالات، وفرض من العقوبات ما يردع المعتدى على الأفكار والإبداع".
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