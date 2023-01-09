يعود تاريخه لنحو 13200 عام.. اكتشاف موقع «إنسان بدائى» شرقى الصين

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الأحد، أن الموقع يقع فى قرية تشاوجياشيويياو بمدينة تسيبوه، ويعود إلى الفترة الانتقالية بين العصر الحجرى القديم والعصر الحجرى الحديث، موضحة أن المساحة الرئيسية للموقع تبلغ حوالى 400 متر مربع، فيما تتألف معظم الآثار الثقافية المكتشفة من شظايا فخار وعظام حيوانات ومنحوتات فخارية، كما تم العثور على بعض الأوانى الفخارية ومنتجات البطلينوس فى الموقع.

ونقلت الوكالة عن أستاذ معهد الآثار الثقافية وعلوم الآثار فى مقاطعة "شاندونج" تشاو يى تشاو قوله "إنه يمكننا أن نرى أن تقنية صنع الفخار فى ذلك الوقت كانت ناضجة نسبيا، وتعتبر الآثار الأقدم للفخار الموجود فى مقاطعة شاندونج حتى الآن".

وأضاف "هناك علامات قطع على عظام بعض الغزلان والطيور، ما يشير إلى أن استهلاك اللحوم من قبل الإنسان البدائى القديم، وكان يركز بشكل أساسى على الطيور والغزلان".

ويساعد هذا الاكتشاف فى ملء فراغ آثار الإنسان البدائى فى المقاطعة، ويوفر دليلًا رئيسيًا على التحول المهم من العصر الحجرى القديم إلى العصر الحجرى الحديث فى منطقة شمالى الصين، وخاصة فى مقاطعة شاندونج.