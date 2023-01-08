أول جلسة له فى فبراير.. «إكسترا نيوز» تنشر صورًا لأول محامى روبوت فى العالم

جدة - نرمين السيد - وقالت "إكسترا نيوز" إن الروبوت المحامى سيعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعى بحيث يستمع لإدعاء المحكمة، لافتة إلى أنه يحل مكان المحامين بحيث يتم توفير أموال المتهمين فى القضايا.

وأوضحت أن الروبوت المحامى فى المحاكم تم تدريبه على ملفات قضائية عديدة، مضيفة سيستمع الروبوت للحجج المقدمة ويحللها قبل توجيه تعليمات للمدعى عليه بكيفية الرد، نقلً عن صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وأشارت قناة "إكسترا نيوز" إلى أن الروبوت يخبر المدعى عليه بما يجب قوله من خلال سماعات، مؤكدة أن أول جلسية فى شهر فبراير المقبل إلا أنه لم يتم تحديد مكان انعقاد المحاكمة.