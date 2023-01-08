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جدة - نرمين السيد - وقالت "إكسترا نيوز" إن الروبوت المحامى سيعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعى بحيث يستمع لإدعاء المحكمة، لافتة إلى أنه يحل مكان المحامين بحيث يتم توفير أموال المتهمين فى القضايا.
وأوضحت أن الروبوت المحامى فى المحاكم تم تدريبه على ملفات قضائية عديدة، مضيفة سيستمع الروبوت للحجج المقدمة ويحللها قبل توجيه تعليمات للمدعى عليه بكيفية الرد، نقلً عن صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
وأشارت قناة "إكسترا نيوز" إلى أن الروبوت يخبر المدعى عليه بما يجب قوله من خلال سماعات، مؤكدة أن أول جلسية فى شهر فبراير المقبل إلا أنه لم يتم تحديد مكان انعقاد المحاكمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول جلسة له فى فبراير.. «إكسترا نيوز» تنشر صورًا لأول محامى روبوت فى العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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