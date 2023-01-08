مصرع متسلقة سقطت من ارتفاع 300 متر بجبال «بيلدون»

جدة - نرمين السيد - أعلن رجال الإنقاذ فى فرنسا مصرع متسلقة جبال تبلغ 31 عاما بعد سقوطها من على ارتفاع أكثر من 300 متر فى سلسلة جبال "بيلدون"، وهى سلسله جبلية تقع بمدينة "جرونوبل" جنوب شرق فرنسا، وعاصمة مقاطعة "إيزير".





وقال رجال الإنقاذ - وفقًا لقناة (بى إف إم) الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد - "إن المرأة لقيت حتفها أثناء محاولتها تسلق المنحدر الغربى لإحدى الجبال، الذى يبلغ ارتفاعه 2400 متر مع أشخاص آخرين، ولكن تعرضت لانزلاق على ثلوج صلبة شديدة الانحدار".

وأضافوا أن المتسلقة من منطقة "جرونوبل" كانت برفقة مجموعة متسلقين تضم نحو 10 أشخاص من نادى جبال الألب الفرنسى، منوهين بأن الانزلاق حدث من نقطة توقف على المنحدر الغربى للجبل، ووصل رجال الإنقاذ لمكان الحادث بواسطة مروحية وأعلنوا وفاتها.