مصرع متسلقة سقطت من ارتفاع 300 متر بجبال «بيلدون»

وقال رجال الإنقاذ - وفقًا لقناة (بى إف إم) الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد - "إن المرأة لقيت حتفها أثناء محاولتها تسلق المنحدر الغربى لإحدى الجبال، الذى يبلغ ارتفاعه 2400 متر مع أشخاص آخرين، ولكن تعرضت لانزلاق على ثلوج صلبة شديدة الانحدار".
وأضافوا أن المتسلقة من منطقة "جرونوبل" كانت برفقة مجموعة متسلقين تضم نحو 10 أشخاص من نادى جبال الألب الفرنسى، منوهين بأن الانزلاق حدث من نقطة توقف على المنحدر الغربى للجبل، ووصل رجال الإنقاذ لمكان الحادث بواسطة مروحية وأعلنوا وفاتها.
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