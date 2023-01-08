موريتانيا.. لوحة فنية تنطق بجمال الطبيعة وسحرها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير، أنه عندما امتزج المحيط الأطلسى بالصحراء الكبرى، التى يحيط بها سلاسل الجبال والوديان نسج لوحة فنية تنطق بجمال الطبيعة وسحرها، ليتكون معها دولة موريتانيا كواحدة من أجل وجهات السياحة فى العالم.

وأضاف التقرير: "تضم موريتانيا مناطق متميزة مثل محمية حوض آرغين الوطنية، وحديقة جاولينج الطبيعية، كما تمتلك موريتانيا سياحة متنوعة ما بين الثقافية والعلمية والبيئية".

وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من المدن التاريخية فى موريتانيا أدرجتها منظمة اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمى، إضافة إلى شواطئها المذهلة الممتدة على طول 750 كيلومترًا.

وتابع التقرير، أنه من بين هذه المدن العاصمة نواكشوط، التى تشكل المركز الاقتصادى والإدارى للبلاد، وتضم المدينة شاطئ "نواكشوط" أحد أجمل الشواطئ المطلة على المحيط الأطلسى، كما تضم الأسواق التجارية المتميزة والمتحف الوطنى والمساجد الضخمة.