كل ما تريد معرفته عن المحامى الإلكترونى.. يترافع بشكل قانونى (فيديو)

وأضاف طارق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هذا الروبوت ربح أكثر من 160 ألف قضية عن طريق الذكاء الاصطناعى، وأى أخطاء يقوم بها هذا الروبوت يتحمل المطور ثمنها".
وتابع: "الذكاء الاصطناعى هو نار المستقبل، فمثلما دخلت النار فى كل شيء فى حياتنا، فإن الذكاء الاصطناعى سيدخل فى كل شىء بالمستقبل مثل التعليم والطب، ولكن لا يمكن أن يحل الذكاء الاصطناعى محل البشر، لأن البشر هو من طوروه ويغذونه بالمعلومات، ولكن بعض الوظائف التقليدية قد تختفى فى المستقبل مثل المحاسبة ووظائف التسويق التقليدية وإدارة الأعمال، لكن تحل محلها وظائف جديدة".
وأكد: "هذا الروبوت يعمل فى الدول الأجنبية ولم يدخل الدول العربية، وبخاصة فى المدينة التى نشأ فيها، ولا أعتبره خطرا، لا نريد معاداة التكنولوجيا، فأغلب الشعوب العربية تخشى من التكنولوجيا لأنها قد تحل محل البشر وهذا أمر غير صحيح تماما".
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